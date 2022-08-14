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30 минут назад

Тренеры Тухель и Конте получили красные карточки после матча "Челси" - "Тоттенхэм"

ТАССиещё 4

Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Челси" Антонио Конте и Томас Тухель получили красные карточки после завершения матча второго тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Перепалка закончилась удалением Конте и Тухеля в матче АПЛ
Фото:  AP Photo/Ian Walton AP Photo/Ian Walton

Игра между двумя командами из Лондона завершилась со счетом 2:2. Гости ушли от поражения благодаря голу Гарри Кейна на шестой компенсированной минуте.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Специалисты говорили на повышенных тонах и получили красные карточки. Конфликт между тренерами начался после первого гола "Тоттенхэма", тогда специалисты получили по желтой карточке за неспортивное поведение. Оба тренера пропустят как минимум один матч чемпионата Англии.

"Челси" и "Тоттенхэм" после двух туров набрали по четыре очка. В следующем туре "Челси" 21 августа на выезде сыграет с "Лидсом", а "Тоттенхэм" днем ранее примет "Вулверхэмптон".

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