Перепалка закончилась удалением Конте и Тухеля в матче АПЛ

Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Челси" Антонио Конте и Томас Тухель получили красные карточки после завершения матча второго тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Фото: AP Photo/Ian Walton AP Photo/Ian Walton

Игра между двумя командами из Лондона завершилась со счетом 2:2. Гости ушли от поражения благодаря голу Гарри Кейна на шестой компенсированной минуте.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Специалисты говорили на повышенных тонах и получили красные карточки. Конфликт между тренерами начался после первого гола "Тоттенхэма", тогда специалисты получили по желтой карточке за неспортивное поведение. Оба тренера пропустят как минимум один матч чемпионата Англии.