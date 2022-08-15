Мбаппе решил убрать Неймара из «ПСЖ»

Источник подчеркивает, что Мбаппе выступал за продажу Неймара с момента завершения сезона-2021/2022. В последнее время отношения между игроками заметно ухудшились, что повлекло за собой нынешнюю позиции Килиана по отношению к бразильцу. Мбаппе пытается убедить боссов клуба в необходимости продажи бразильца, чтобы нормализовать атмосферу в коллективе.