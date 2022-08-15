Гендиректор "Сочи" посмеялся над вопросом о возможном переходе Дзюбы

«Трансферная кампания «Сочи», скорее всего, не завершилась. Думаю, приобретения еще будут. Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», – сказал Рубашко.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры. В середине июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).