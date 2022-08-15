Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Гендиректор "Сочи" посмеялся над вопросом о возможном переходе Дзюбы

Газета.Ruиещё 6

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос, интересен ли клубу трансфер экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Его слова передает «РБ Спорт».

Гендиректор "Сочи" посмеялся над вопросом о возможном переходе Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Трансферная кампания «Сочи», скорее всего, не завершилась. Думаю, приобретения еще будут. Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», – сказал Рубашко.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры. В середине июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).

Ранее юрист Александр Добровинский высказал предположение, где в летнее трансферное окно может оказаться Артем Дзюба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители