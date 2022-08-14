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1 час назад

Фанаты "Торино" остались довольны дебютом Миранчука

Газета.Ru

Болельщики итальянского «Торино» оценили дебют российского полузащитника Алексея Миранчука в матче первого тура Серии А против «Монцы». Комментарии оставлены под статьей издания Toro.it.

Фанаты "Торино" остались довольны дебютом Миранчука
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче с «Монцей» Миранчук провел на поле первый тайм, отметившись забитым мячом на 43-й минуте. Полузащитник был вынужден покинуть поле в перерыве из-за повреждения.

«Миранчук был в порядке для гола, но он изо всех сил пытался сохранить позицию, вы не могли просить его о большем», — отметил из фанатов клуба.

«Миранчук — классный левша, и если он решит свои физические проблемы, нам будет весело наблюдать за его игрой», — добавил еще один болельщик.

«Миранчука и Влашича бросили в бой после нескольких тренировок, но и они показали неплохие удары», — заявил другой поклонник.

Однако были не только хвалебные комментарии.

«Кроме (отличного) гола Миранчук мне не особо понравился», — высказался один из пользователей.

«Торино» 11 августа объявил о переходе Миранчука из «Аталанты» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Туринцы также получили возможность выкупить трансфер игрока за €12 млн.

Ранее сообщалось, что итальянское издание Toro News опубликовало статью, посвященную матчу 1-го тура чемпионата Италии между «Монцей» и «Торино», за который выступает россиянин Алексей Миранчук.

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