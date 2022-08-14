"Спартак" разгромил "Сочи" и возглавил РПЛ

Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл футбольный клуб "Сочи" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на первое место в турнирной таблице. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие Банк - Арена".

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Забитыми мячами отметились Квинси Промес (57-я, 84-я минуты) и Антон Зиньковский (71). Нападающий "Спартака" Александр Соболев во втором туре подряд сделал две голевые передачи. Форвард с четырьмя результативными пасами занимает первое место по этому показателю, он обогнал Даниила Уткина из "Ростова", который ассистировал партнерам трижды.

Промес забил шесть мячей в этом сезоне и вышел в единоличные лидеры в списке бомбардиров чемпионата России. По четыре раза отличились Николай Комличенко ("Ростов"), Федор Смолов ("Динамо") и Эдуард Сперцян ("Краснодар"). Перешедший в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" 23 июня Зиньковский забил первый гол в официальных матчах за столичную команду, отличившись через четыре минуты после выхода на замену.

"Спартак" одержал четвертую победу подряд. Красно-белые набрали 13 очков после пяти туров и вышли на первое место в турнирной таблице. "Спартак" на два очка опережает петербургский "Зенит" и "Ростов". "Сочи" с девятью очками располагается на пятой строчке.