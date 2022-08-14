Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
54 минуты назад

"Спартак" разгромил "Сочи" и стал единоличным лидером чемпионата России по футболу

ТАССиещё 3

Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл футбольный клуб "Сочи" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на первое место в турнирной таблице. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие Банк - Арена".

"Спартак" разгромил "Сочи" и возглавил РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами отметились Квинси Промес (57-я, 84-я минуты) и Антон Зиньковский (71). Нападающий "Спартака" Александр Соболев во втором туре подряд сделал две голевые передачи. Форвард с четырьмя результативными пасами занимает первое место по этому показателю, он обогнал Даниила Уткина из "Ростова", который ассистировал партнерам трижды.

Промес забил шесть мячей в этом сезоне и вышел в единоличные лидеры в списке бомбардиров чемпионата России. По четыре раза отличились Николай Комличенко ("Ростов"), Федор Смолов ("Динамо") и Эдуард Сперцян ("Краснодар"). Перешедший в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" 23 июня Зиньковский забил первый гол в официальных матчах за столичную команду, отличившись через четыре минуты после выхода на замену.

"Спартак" одержал четвертую победу подряд. Красно-белые набрали 13 очков после пяти туров и вышли на первое место в турнирной таблице. "Спартак" на два очка опережает петербургский "Зенит" и "Ростов". "Сочи" с девятью очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре "Спартак" 20 августа в гостях сыграет с "Динамо". "Сочи" в тот же день примет "Ростов".

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители