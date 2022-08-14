«Спартак» первым добыл 500 побед в чемпионате России

Московский «Спартак» первым из российских клубов достиг отметки в 500 побед в матчах чемпионата России по футболу.

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Красно-белые установили этот рекорд в игре против «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшей на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Всего «Спартак» провел в чемпионатах России 928 матчей. На счету команды 500 побед, 221 ничья и 207 поражений.

Столичный клуб одержал победу над «Сочи» со счетом 3:0. Дубль оформил Квинси Промес, который с шестью голами вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров чемпионата России. Еще один гол в ворота соперников отправил Антон Зиньковский.

«Спартак» с 13 набранными очками занимает первое место в таблице. Вторым идет петербургский «Зенит» (11), на третьей строчке расположился «Ростов» (11).

В шестом туре «Спартак» сыграет на выезде с московским «Динамо». Игра пройдет 20 августа и начнется в 17.30.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг сообщения о том, что у красно-белых есть семь кандидатов на пост спортивного директора клуба.