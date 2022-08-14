«Спартак» первым добыл 500 побед в чемпионате России

Московский «Спартак» первым из российских клубов достиг отметки в 500 побед в матчах чемпионата России по футболу.
Красно-белые установили этот рекорд в игре против «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшей на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Всего «Спартак» провел в чемпионатах России 928 матчей. На счету команды 500 побед, 221 ничья и 207 поражений.
Столичный клуб одержал победу над «Сочи» со счетом 3:0. Дубль оформил Квинси Промес, который с шестью голами вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров чемпионата России. Еще один гол в ворота соперников отправил Антон Зиньковский.
«Спартак» с 13 набранными очками занимает первое место в таблице. Вторым идет петербургский «Зенит» (11), на третьей строчке расположился «Ростов» (11).
В шестом туре «Спартак» сыграет на выезде с московским «Динамо». Игра пройдет 20 августа и начнется в 17.30.
Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг сообщения о том, что у красно-белых есть семь кандидатов на пост спортивного директора клуба.
СМИ сообщали, что компания «Лукойл», продолжающая поиски кандидата на пост спортивного директора московского «Спартака» после ухода Луки Каттани, определилась со списком претендентов на эту должность.