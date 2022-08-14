Абаскаль раскрыл секрет успеха "Спартака" на старте сезона РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что выигрывать красно-белым помогает менталитет победителя.
«Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:0 в матче, прошедшем 14 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Дубль оформил Квинси Промес, еще одни гол в ворота соперников забил Антон Зиньковский.
«Трудно ответить на вопрос, за счет чего «Спартак» лидирует на старте сезона по всем показателям. Я верю в ежедневную работу. Все решают детали. На поле выходят футболисты, это их заслуга. То, над чем мы работаем каждый день. Менталитет победителя дает результат. Никакого секрета тут нет», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».
Благодаря победе над «Сочи» «Спартак» вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ. На счету красно-белых в сезоне-2022/23 четыре победы и одна ничья. Команда Гильермо Абаскаля набрала 13 очков.
Второе место занимает петербургский «Зенит» (11), третьим идет «Ростов» (11).
В шестом туре «Спартак» сыграет на выезде с московским «Динамо». Игра пройдет 20 августа и начнется в 17.30.