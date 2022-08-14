Абаскаль раскрыл секрет успеха "Спартака" на старте сезона РПЛ

«Трудно ответить на вопрос, за счет чего «Спартак» лидирует на старте сезона по всем показателям. Я верю в ежедневную работу. Все решают детали. На поле выходят футболисты, это их заслуга. То, над чем мы работаем каждый день. Менталитет победителя дает результат. Никакого секрета тут нет», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».