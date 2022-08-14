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35 минут назад

"Рома" Моуринью стартовала с победы в Серии А

Soccer News

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Салернитану" со счетом 1:0.

"Рома" Моуринью стартовала с победы в Серии А
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Единственный гол на 33-й минуте забил Брайан Кристанте.

"Салернитана" – "Рома" - 0:1 (0:1) Гол: Кристанте, 33 - 0:1

"Салернитана": Сепе, Фасио, Дьомбер, Бронн, Маццокки (Самбия, 62), Кандрева, Вильена, Кастанос (Рибери, 54), Кулибали (Кристофферсен, 73), Бонаццоли, Бутхейм (Валенсия, 62).

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Вейналдум, 79), Дибала (Эль-Шаарави, 89), Абрахам (Матич, 68).

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