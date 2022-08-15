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1 час назад

Экс-вратарь Кавазашвили сравнил игроков "Спартака" с псами

Газета.Ruиещё 2

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили отметил заслуги главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в преображении команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экс-вратарь Кавазашвили сравнил игроков "Спартака" с псами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Абсолютного изменилась игра "Спартака" в лучшую сторону. Это заслуга тренера. Команда стала играть, как гончие псы. Сразу хватают соперника по всему полю, выцарапывают мячи, тут же включаются в атакующие действия. Я этому удивлен, ведь у них получается. Появляется скоростное и индивидуальное мастерство. Это дает свои плоды. Отмечу Промеса! Он сегодня был просто великолепен", — передает слова Кавазашвили "Спорт-Экспресс".

В минувшее воскресенье "Спартак" в Москве разгромил "Сочи" со счетом 3:0. Дублем отметился Квинси Промес, еще один гол на свой счет записал новичок команды Антон Зиньковский. Этот мяч стал для него дебютным в составе московской команды.

После 5 туров красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу. На второй строчке расположился "Зенит", который в субботу переиграл дома ЦСКА 2:1. Отрыв "Спартака" от команды Сергея Семака составляет два очка. "Ростов" уступает сине-бело-голубым по дополнительным показателям и занимает 3-ю строчку.

Ранее Леонид Федун прокомментировал победу "Спартака" над "Сочи".

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