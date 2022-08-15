Экс-вратарь Кавазашвили сравнил игроков "Спартака" с псами

"Абсолютного изменилась игра "Спартака" в лучшую сторону. Это заслуга тренера. Команда стала играть, как гончие псы. Сразу хватают соперника по всему полю, выцарапывают мячи, тут же включаются в атакующие действия. Я этому удивлен, ведь у них получается. Появляется скоростное и индивидуальное мастерство. Это дает свои плоды. Отмечу Промеса! Он сегодня был просто великолепен", — передает слова Кавазашвили "Спорт-Экспресс".