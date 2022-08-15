"Матч ТВ" станет вещателем Кубка России по футболу

Все матчи Кубка России по футболу сезона-2022/23 будут транслироваться на ресурсах холдинга "Матч". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Также сообщается, что РФС и букмекерская компания "Фонбет" заключат договор о сотрудничестве сроком на один сезон с возможностью продления еще на три года, "Фонбет" станет титульным партнером Кубка России. В договоре с компанией "Бетсити", титульным партнером турнира на протяжении двух предыдущих сезонов, будет активирована опция прекращения. Компания "Яндекс" может стать дополнительным диджитал-партнером турнира.
Розыгрыш Кубка России сезона-2022/23 стартует 16 августа. Турнир будет состоять из двух стадий: первая пройдет с августа по декабрь 2022 года и будет состоять из "пути РПЛ" и "пути регионов". Вторая (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. Финал запланирован на 11 июня.
В новом розыгрыше Кубка России впервые будет использована система система Double elimination ("дабл элиминейшн", вылет из турнира после двух поражений). В "пути РПЛ" 16 команд Мир - Российской премьер-лиги будут разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в "плей-офф РПЛ", клубы, ставшие третьими, попадут в "плей-офф пути регионов", а ставшие последними в квартетах завершат выступление в турнире. "Плей-офф РПЛ" начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми, на каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.
В "плей-офф пути регионов" каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе 1/4 финала победители шестого раунда "пути регионов" сыграют с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе 1/4 финала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России сыграют победители "плей-офф РПЛ" и "плей-офф пути регионов".