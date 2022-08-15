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1 час назад

"Интер" и "Милан" отказались от покупки нападающего "МЮ" Роналду

Газета.Ruиещё 5

«Манчестер Юнайтед» предлагал своего форварда Криштиану Роналду итальянским «Интеру» и «Милану». Об этом сообщает инсайдер Танкреди Палмери в Twitter.

"Интер" и "Милан" отказались от покупки Роналду
Фото: Laszlo Geczo/Global Look PressLaszlo Geczo/Global Look Press

По информации источника, итальянские гранды не проявили заинтересованность в португальском футболисте и ответили «МЮ» отказом.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец мог продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока назывались «Челси», «Атлетико», «Спортинг» и «Пари Сен-Жермен».

Во втором туре нового сезона чемпионата Англии «МЮ» разгромно уступил «Брентфорду» 0:4. Роналду отыграл весь матч.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с расторжением контракта с Роналду.

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