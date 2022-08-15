В «Спартаке» оценили возможность возвращения Дзюбы

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

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«Если он будет нужен главному тренеру, команде... Не знаю. Сейчас вы видите, что в линии атаки Саша Соболев выглядит замечательно. Есть Николсон. Атака у "Спартака" выглядит мощно. По центральным защитникам может быть вопрос», – приводит слова Клейменова «РБ Спорт».

Дзюба играл за молодежный «Спартак» с 2003 по 2006 год, а с 2006-го по 2015-й выступал за основную команду красно-белых. В это время Артем уходил на правах аренды в «Томь» (2009, 2010) и «Ростов» (2013/14, 2015).

В 2015 году Дзюба перешел в «Зенит», где играл по лето 2022-го. В начале июля форвард покинул сине-бело-голубых, сегодня он находится без клуба. Сообщается, что Артем интересен «Сочи», «Краснодару», «Рубину», турецким «Истанбул Башакшехир», «Фенербахче», Галатасарай».