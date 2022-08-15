Владелец «Сочи» заблокировал переход Нобоа в «Зенит»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не пустил полузащитника Кристиана Нобоа в «Зенит». Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, сине-бело-голубые предлагали хавбеку контракт по схеме «1+1», однако после личной беседы с Ротенбергом Кристиан не смог перейти к петербургский клуб.

В воскресенье сам Нобоа сообщил, что ему поступали конкретные предложения от «Зенита» и ЦСКА, однако из «Сочи» его не отпустили.

Нобоа играет в «Сочи» с августа 2019 года, его контракт действителен до лета 2023-го. До этого полузащитник выступал за «Зенит» (2017 – 2019), «Ростов» (2015 – 2017), ПАОК (2015), московское «Динамо» (2012 – 2014), «Рубин» (2007 – 2011) и родной эквадорский «Эмелек» (2004 – 2006). На правах аренды Кристиан играл за «Рубин» в 2018-м.