Нападающий «Химок» приостановит контракт с клубом

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми приостановит контракт с подмосковным клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард продолжит карьеру в Германии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, вторую половину сезона-2021/2022 Адеми выступал за немецкий клуб «Падерборн» на правах аренды. Швейцарский футболист выступает за «Химки» с августа 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата России Адеми провёл за «Химки» один матч, выйдя на замену.