«ПСЖ» обсудит конфликт Мбаппе и Неймара

«ПСЖ» озабочен конфликтом между Килианом Мбаппе и Неймаром и попытается решить его.

Фото: Sports.ru Sports.ru

После матча с «Монпелье» (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, появлялась информация, что Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара.

По информации L’Équipe, клуб организует встречу игроков атаки, чтобы обсудить вопрос. На встрече будут присутствовать главный тренер Кристоф Гальтье и фактический спортивный директор клуба Луиш Кампуш.