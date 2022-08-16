Стали известны требования Кокорина за уход из "Фиорентины"

Российский нападающий Александр Кокорин намерен получить от итальянской «Фиорентины» компенсацию в размере €3,6 млн за расторжение контракта, сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, такая сумма полагается игроку по действующему контракту, и на меньшее футболист не соглашается. «Фиорентина» при этом не намерена столько платить и ищет другие выходы из сложившейся ситуации. В команде надеются, что Кокорин покинет клуб в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Сообщалось, что Кокорин останется вне игры, как минимум, до января 2023 года. Трансферное окно в чемпионате Италии закроется 1 сентября, но в первоначальном варианте заявки клуба из Флоренции на сезон-2022/23 не значится фамилия Кокорина. Как утверждает издание, футболист теоретически еще может быть включен в список, но шансы на это крайне малы.

Вероятнее всего, Кокорин будет только тренироваться на базе «Фиорентины» до перерыва в чемпионате, который начнется 13 ноября и закончится 4 января. В первый месяц нового года будет открыт период дозаявок, когда форвард сможет найти себе новую команду или будет дозаявлен за клуб.