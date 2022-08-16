Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
48 минут назад

"РБ Спорт": Кокорин требует у "Фиорентины" €3,6 млн за расторжение контракта

Газета.Ruиещё 5

Российский нападающий Александр Кокорин намерен получить от итальянской «Фиорентины» компенсацию в размере €3,6 млн за расторжение контракта, сообщает «РБ Спорт».

Стали известны требования Кокорина за уход из "Фиорентины"
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации источника, такая сумма полагается игроку по действующему контракту, и на меньшее футболист не соглашается. «Фиорентина» при этом не намерена столько платить и ищет другие выходы из сложившейся ситуации. В команде надеются, что Кокорин покинет клуб в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Сообщалось, что Кокорин останется вне игры, как минимум, до января 2023 года. Трансферное окно в чемпионате Италии закроется 1 сентября, но в первоначальном варианте заявки клуба из Флоренции на сезон-2022/23 не значится фамилия Кокорина. Как утверждает издание, футболист теоретически еще может быть включен в список, но шансы на это крайне малы.

Вероятнее всего, Кокорин будет только тренироваться на базе «Фиорентины» до перерыва в чемпионате, который начнется 13 ноября и закончится 4 января. В первый месяц нового года будет открыт период дозаявок, когда форвард сможет найти себе новую команду или будет дозаявлен за клуб.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о российском нападающем итальянской «Фиорентины» Александре Кокорине, отметив его невезучесть.

Футбол,Властимил Петржела,Александр Кокорин,Зенит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители