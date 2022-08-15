Компания по продаже билетов на ЧМ назвала Израиль «оккупированной территорией Палестины»

Компания по продаже билетов на матчи чемпионата мира 2022 года по футболу Interhill Hospitality на своем официальном сайте упомянула Израиль как «оккупированную территорию Палестины». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Marca.

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Как уточняется, израильские фанаты возмутились тем, что не смогли найти свою страну в предложенном списке. Недовольные покупатели пожаловались на торгового агента. В результате, ФИФА лишила Interhill Hospitality права реализации билетов на матчи.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 2 мая УЕФА исключила сборную России из Лиги наций, а российские клубы — из еврокубков в сезоне-2022/2023. Таким образом, россияне не примут участия в чемпионат мира.

Россия должна была сыграть со сборной Польши в стыковом матче еще в марте. Однако команду отстранили, а в следующий раунд прошли поляки.