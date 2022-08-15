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1 час назад

Зарема о Fan ID: «Карту оформлять не собираюсь. Странно, когда на свой стадион должен получить пропуск от Госуслуг»

Sports.ru

Зарема Салихова высказалась против Fan ID.

Зарема не собирается оформлять Fan ID для прохода на свой стадион
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов поддержал закон.

– Клейменов сказал, что не видит оснований для отмены о Fan ID, и с незнакомцами он на футбол не ходит. Это его мнение или позиция клуба?

– Никогда не видела Клейменова, соответственно, не обсуждалось ничего. Это его личная позиция.

О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на Госуслугах и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно.

И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от Госуслуг. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Хачатуряна.

А по поводу незнакомцев – можно просто купить свою ложу. Но меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи «Спартака». Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры Госуслуг? А дети из приютов и детских домов как? – заявила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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