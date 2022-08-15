Зарема не собирается оформлять Fan ID для прохода на свой стадион

А по поводу незнакомцев – можно просто купить свою ложу. Но меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи «Спартака». Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры Госуслуг? А дети из приютов и детских домов как? – заявила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.