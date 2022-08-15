Роналду не собирается уходить из «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается покидать английскую команду. Руководство манкунианцев и главный тренер Эрик тен Хаг также хотят сохранить 37-летнего португальского футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

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Ранее сообщалось, что услуги Роналду предложили «Ювентусу». Итальянский клуб ответил отказом на это предложение, однако клуб всё ещё получает много звонков от агента Роналду Жорже Мендеша. Сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.