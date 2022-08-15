Маслова на посту президента «Торпедо» может сменить Геркус

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключён вариант, что уйдёт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», — сказал один из источников «Чемпионату».