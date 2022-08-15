Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

Маслов должен покинуть пост президента «Торпедо». Его сменит Геркус

Чемпионат.comиещё 5

В менеджменте «Торпедо» в ближайшее время произойдут изменения. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Маслова на посту президента «Торпедо» может сменить Геркус
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключён вариант, что уйдёт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что именно новая команда примет решение по судьбе главного тренера Александра Бородюка. Велика вероятность отставки специалиста.

Московское «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители