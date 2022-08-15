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44 минуты назад

Суперкомпьютер оценил вероятность победы «Спартака» в РПЛ в 18%

Матч ТВ

Суперкомпьютер от компании FiveThirtyEight спрогнозировал вероятность победы команд в нынешнем сезоне МИР РПЛ.

Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Согласно прогнозу, вероятность победы «Спартака», который лидирует на этот момент, оценивается в 18%. Наибольшие шансы программа отдала «Зениту» — 63%.

Третьим основным претендентом на чемпионство в МИР РПЛ считается ЦСКА с 7%.

После пяти туров РПЛ «Спартак» идет на первом месте с 13 очками. Далее следуют «Зенит» и «Ростов», у команд по 11 очков. ЦСКА занимает четвертую позицию с 10 очками в активе.

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