Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ

Согласно прогнозу, вероятность победы «Спартака», который лидирует на этот момент, оценивается в 18%. Наибольшие шансы программа отдала «Зениту» — 63%.

Третьим основным претендентом на чемпионство в МИР РПЛ считается ЦСКА с 7%.

После пяти туров РПЛ «Спартак» идет на первом месте с 13 очками. Далее следуют «Зенит» и «Ростов», у команд по 11 очков. ЦСКА занимает четвертую позицию с 10 очками в активе.