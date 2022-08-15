Российский нападающий "Фиорентины" останется вне игры до января

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин останется вне игры, как минимум, до января 2023 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Трансферное окно в чемпионате Италии закроется 1 сентября, но в первоначальном варианте заявки клуба из Флоренции на сезон-2022/23 не значится фамилия Кокорина. Как утверждает издание, футболист теоретически еще может быть включен в список, но шансы на это крайне малы.

Вероятнее всего, Кокорин будет только тренироваться на базе «Фиорентины» до перерыва в чемпионате, который начнется 13 ноября и закончится 4 января. В первый месяц нового года будет открыт период дозаявок, когда форвард сможет найти себе новую команду или будет дозаявлен за клуб.

Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Ранее стало известно, что Кокорин не сыграет за «Фиорентину» в сезоне-2022/23. Игрок продолжает тренироваться в одиночестве. В клубе смирились с тем, что российского нападающего не удастся продать этим летом.

Ближе к зиме итальянцы снова попробуют договориться с Кокориным о разрыве контракта. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака».