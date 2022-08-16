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36 минут назад

Алаев единогласно выбран президентом РПЛ на 5 лет

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Сегодня, 16 августа, на общем собрании клубов РПЛ был выбран президент лиги. Единственным кандидатом был Александр Алаев, ранее занимавший эту должность с приставкой и.о.

Выбран новый президент РПЛ по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клубы единогласно поддержали кандидатуру Александра Алаева. Функционер избран президентом Российской Премьер-Лиги на 5 лет.

Напомним, предыдущим президентом РПЛ был Ашот Хачатурянц. Он подал в отставку по окончании сезона-2021/2022. Хачатурянц стал исполняющим обязанности главы Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

Александр Алаев ранее занимал пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которая в этом сезоне была переименована в Первую лигу. Позже он покинул эту должность и стал и.о. президента РПЛ.

Футбол,Ашот Хачатурянц,Александр Алаев,Сергей Прядкин,
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