Выбран новый президент РПЛ по футболу

Сегодня, 16 августа, на общем собрании клубов РПЛ был выбран президент лиги. Единственным кандидатом был Александр Алаев, ранее занимавший эту должность с приставкой и.о.

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Клубы единогласно поддержали кандидатуру Александра Алаева. Функционер избран президентом Российской Премьер-Лиги на 5 лет.

Напомним, предыдущим президентом РПЛ был Ашот Хачатурянц. Он подал в отставку по окончании сезона-2021/2022. Хачатурянц стал исполняющим обязанности главы Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.