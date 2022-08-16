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2 часа назад

"Ливерпуль" впервые при Клоппе не сумел выиграть в первых двух турах АПЛ

Газета.Ruиещё 3

"Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:1.

"Ливерпуль" впервые при Клоппе не сумел выиграть в первых двух турах АПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Счет в матче открыл "Кристал Пэлас". На 32-й минуте после передачи Эберечи Эзе отличился Уилфрид Заха. "Ливерпуль" сравнял уже во втором тайме - после передачи Джеймса Милнера ворота соперника поразил Луис Диас.

Примечательно, что отыграться подопечные Юргена Клоппа смогли в меньшинстве - на 57-й минуте был удален Дарвин Нуньес. Таким образом, "Ливерпуль" не сумел победить в первых двух турах чемпионата Англии. Это случилось впервые при Клоппе. Немецкий специалист возглавляет команду с 2015 года.

"Ливерпуль" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав два очка. Команда в следующем туре на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед". Матч запланирован на 22 августа.

Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру лондонского "Челси" Томасу Тухелю и наставнику столичного "Тоттенхэма" Антонио Конте из-за их поведения во время матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) (2:2). Об этом сообщил в своем Twitter представитель организации.

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