В руководстве «Адана Демирспор» подтвердили информацию о заинтересованности клуба подписать Артема Дзюбу. Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал предложение российскому форварду.

— Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе, — приводит слова спортивного директора турецкого клуба Гекхана Гектюрка Sport24.

Дзюба находится без команды с мая, когда покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта. За «Адана Демиспор» выступают звездный форвард Марио Балотелли и экс-одноклубник Дзюбы защитник Ярослав Ракицкий.