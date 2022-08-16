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48 минут назад

«Адана Демирспор» подтвердил официальное предложение Дзюбе

Матч ТВиещё 7

В руководстве «Адана Демирспор» подтвердили информацию о заинтересованности клуба подписать Артема Дзюбу. Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал предложение российскому форварду.

— Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе, — приводит слова спортивного директора турецкого клуба Гекхана Гектюрка Sport24.

Дзюба находится без команды с мая, когда покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта. За «Адана Демиспор» выступают звездный форвард Марио Балотелли и экс-одноклубник Дзюбы защитник Ярослав Ракицкий.

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