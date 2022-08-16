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1 час назад

«Мбаппе вышел из-под контроля. Он пересек черту» — экс-игрок «Челси»

Матч ТВ

Бывший игрок «Челси» Крейг Берли высказался о форварде «Пари Сен Жермен» Килиане Мбаппе. Нападающий был подвергнут критике за свое поведение в матче против «Монпелье» в рамках второго тура чемпионата Лиги 1 — 5:2.

Экс-игрок «Челси»: «Мбаппе вышел из-под контроля»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Нападающий проявлял на поле открытое недовольство и пытался во второй раз пробить пенальти после того как ранее в матче не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

— Прискорбно это говорить, но в данный момент Килиан Мбаппе вышел из-под контроля. Они вроде как сами подвели к этому этим новым контрактом. Его личность полностью вышла из-под контроля. Он может делать все, что ему нравится. Я просто чувствую, что он пересек эту черту. Сейчас он перешел ту черту, когда думает, что все зависит только от него. Он может пропасть, если только немного не успокоится, и я не вижу никаких признаков этого, — сказал Берли.

Этим летом Мбаппе отказался от перехода в «Реал», подписав с парижанами новый финансово выгодный контракт. Источник:ESPN

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