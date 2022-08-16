Руководству «ПСЖ» удалось помирить Неймара и Мбаппе

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Лукас Кампос сумел удалить отношения между бразильским нападающим Неймаром и французским форвардом Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, функционеру пришлось лично вмешаться и разрешить назревавший конфликт между двумя звездными игроками «ПСЖ».

После игры первого тура Лиги 1 против «Монпелье» (5:2) Кампос побеседовал с обоими футболистами и заявил, что командные интересы всегда находятся выше личных, а также побудил стороны конфликта прийти к мирному урегулированию ситуации.

После двух туров чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» единолично возглавляет турнирную таблицу. На два очка от парижан отстает «Лилль», «Марсель», «Тулуза», «Ланс» и «Монако».