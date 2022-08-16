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33 минуты назад

Русская жена Ари рассказала, как стала управлять футбольным клубом в Бразилии

Чемпионат.comиещё 1

Наталья Грызлова, жена российского нападающего бразильского происхождения Ари, рассказала, как начала работу в футбольной сфере в Бразилии. Девушка является совладелицей команды «Атлетико Сеаренсе», инвестором клуба является Ари.

Как русская жена Ари стала управлять футбольным клубом в Бразилии
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НАТАЛЬИ ГРЫЗЛОВОЙЛИЧНЫЙ АРХИВ НАТАЛЬИ ГРЫЗЛОВОЙ

«За год моя жизнь развернулась на 360 градусов. Я работала в бьюти-сфере, а теперь каждый день связана с футболом. У многих в голове не укладывается: как у молодой и красивой девушки баночки и кремы сменились на футбол? Причём не в России, а в Бразилии. Сначала я просто начала вникать в эту жизнь и помогать мужу – планировать расходы и приоритеты клуба. Ну и, конечно, общаться с игроками. Раньше у меня был один футболист – мой муж, а теперь у меня тысяча футболистов. И я для них как мама. Помогаю им концентрироваться на игре. Настраиваю их. 80-90% наших игроков родом из бедных районов, где встречаются воровство, убийства и наркотики. Эти мальчишки – надежда своих семей. Шанс вырваться из этого мира. Когда подросток оказывается в твоих руках, то ты словно из пластилина лепишь из него профессионала. Такие юные Месси иногда теряют фокус. Моя задача это предотвратить. Индивидуально общаюсь и с игроками, и с их семьями», — рассказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Футбол,Наталья Грызлова,Григорий Телингатер,
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