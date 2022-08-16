В «Ахмате» прокомментировали слухи о переговорах с Дзагоевым

«С Дзагоевым мы не общались — это слухи.

Агаларов не забивает? Будет забивать. Если станет лучшим бомбардиром, возражать мы не будем. Старт чемпионата очень классный, хорошо, когда много голов. Скатимся в 0:0? Зачем думать о плохом?» — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.