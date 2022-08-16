"Манчестер Юнайтед" - кладбище футболистов

Но клуб стал кладбищем для футболистов, этот футбольный клуб, где футболисты теперь размышляют о переходе в другой клуб. И даже школа теперь не дает клубу сильных игроков - вот что такое «Манчестер Юнайтед», - сказал Невилл СМИ.