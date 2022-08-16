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1 час назад

Невилл назвал "Манчестер Юнайтед" кладбищем футболистов

Советский спорт

Громкие приобретения не сказываются на результатах команды.

"Манчестер Юнайтед" - кладбище футболистов
Фото: Советский спортСоветский спорт

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл подверг клуб критике.

- Это ужасная история с точки зрения трансферов. Мы обвиняли игроков на протяжении многих лет. Я был воодушевлен перед многими из покупок "Манчестер Юнайтед". Когда приходили Варан, Санчо, Роналду, Ди Мария, мы все сказали, что они будут хорошим приобретением.

Но клуб стал кладбищем для футболистов, этот футбольный клуб, где футболисты теперь размышляют о переходе в другой клуб. И даже школа теперь не дает клубу сильных игроков - вот что такое «Манчестер Юнайтед», - сказал Невилл СМИ.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед начал новый сезон с двух поражений. В результате чего команда Эрика тен Хага занимает последнее место в английской премьер-лиге.

22 августа "красные дьяволы" сыграют с "Ливерпулем.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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