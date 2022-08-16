«Лучший трансфер года?» Италия восхищена дебютом любимчика Сёмина

Кварацхелия начал в «Наполи» ещё лучше, чем Миранчук в «Торино»!

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«Наполи» мощно стартовал в новом сезоне — команда Лучано Спаллетти разгромила на выезде «Верону» (5:2). Бывший футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия, которого так сильно любит Юрий Сёмин, ярко дебютировал в составе новой команды, отметившись голом и результативной передачей. После матча итальянские медиа не скрывали восторга от игры грузинского новичка «Наполи».

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Хвича забил нетипичный для себя гол и попал в число лучших игроков матча

Кварацхелия отличился на 37-й минуте и сделал это в нетипичной для себя манере. После навеса от Ирвинга Лосано грузинский футболист головой пробил с отскоком от газона, и мяч залетел в дальний угол. «Не припомню голов Хвичи головой, — сказал «Чемпионату» бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. — Это удивительно.

Самое главное, что Хвича оказался в нужном месте. Нужно оказаться в правильном месте в правильное время. Это не лучшая его сторона».

Хвича отпраздновал гол в стиле известного баскетболиста Стефена Карри. Разыгрывающий «Голден Стейт Уорриорз», признанный самым ценным игроком последнего финала НБА, в заключительном матче серии с «Бостон Селтикс» исполнил жест «спокойной ночи». Его переняли другие спортсмены, к примеру, не так давно им отметился нападающий «ПСЖ» Неймар.

В начале второго тайма, уже при счёте 2:2, Хвича выдал роскошную передачу в свободную зону на Петра Зелиньского, и поляк хладнокровно реализовал свой момент. Грузин получил от WhoScored оценку 7,79 и попал в тройку лучших футболистов матча.

Что пишут об игре Кварацхелии в итальянской прессе

Tuttonapoli: «Кварацхелия испытывал давление на первых минутах, но затем обрёл уверенность. Забил очень важный мяч и сравнял счёт на отрезке, который непросто складывался для команды. А затем отдал голевой пас и снова сделал это очень вовремя. В тот момент сложилось ощущение, что «Верона» способна создать опасность. Сегодня Квара усыпил критиков».

Gazzeta dello Sport: «Наполи» показал настоящее шоу. Команда сыграла мощно, а игроки атаки знали, как угрожать обороне соперника. Новичок Кварахцелия — один из ключей к успеху. Хороший футболист, обладающий отличной техникой».

Официальный сайт «Наполи»: «В этом матче были разнообразные эмоции. Мы проигрывали, затем вышли вперёд, но соперник сравнял счёт. А в концовке «Наполи» добился своего. Квара доказал, что у него не только волшебная нога, но и есть хороший удар головой».

CalcioNapoli24: «Начал скромно, а затем прибавил после того, как соперник вышел вперёд. Здорово выпрыгнул после прострела, а затем нашёл прекрасной передачей Зелиньского. Идеальный дебют».

IlNapolista: «Победа — мягко сказано. «Наполи» доминировал и уничтожил соперника. Грузин с труднопроизносимой фамилией играл великолепно. Забил мяч, отдал голевую передачу, свёл с ума оборону хозяев. Возможно, лучший трансфер года? Понятно, что это всего лишь «Верона», но перед матчем мало кто предполагал, что игра завершится с таким счётом».

Eurosport.it: «Квара мощно врывается в Серию А: гол, результативная передача, яркое празднование. Понятно, что выводы нужно делать весной, но уже сейчас есть ощущение, что «Наполи» сделал удачное приобретение».