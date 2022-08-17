Газинский перешел в Урал

«Юрий Газинский — игрок «Урала». Мы заключили с ним контракт на два года», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович .

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Газинский прибыл в Екатеринбург для завершения перехода в «Урал».

Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года. В прошлом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывался в национальную команду России.