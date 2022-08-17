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50 минут назад

В «Урале» сообщили, что подписали контракт с Газинским на два года

Чемпионат.comиещё 10

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о заключении контракта с полузащитником Юрием Газинским.

Газинский перешел в Урал
Фото: Фото : Пресс-служба "Урала"Фото : Пресс-служба "Урала"

«Юрий Газинский — игрок «Урала». Мы заключили с ним контракт на два года», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Газинский прибыл в Екатеринбург для завершения перехода в «Урал».

Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года. В прошлом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывался в национальную команду России.

«Урал» в пяти матчах набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол,Валентина Сивкович,Григорий Иванов,Юрий Газинский,
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