В «Спартаке» высказались об уходе Федуна из клуба

«Слова об акционерах «Спартака» взорвали? Я не взорвал ничего. Что сказано, то сказано. Ждите пресс-релиза. Когда-то мы увидим пресс-релиз об уходе Федуна? Всё, что можно было сказать, уже сказали. Скоро будет решение. В итоге вы обо всём узнаёте в пресс-релизе. Дата совета ещё не определилась. Точные даты я пока ещё не назову», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.