Новый президент РПЛ раскритиковал ФИФА и УЕФА

«На протяжении восьми лет УЕФА должен был заниматься развитием футбола в Крыму — это особая зона. Сейчас надо констатировать, что ФИФА и УЕФА ничего не сделали. Мы вели этот диалог, мы были близки к определённым решениям, интеграции детского футбола. 24 февраля диалог закончился, недавно он с УЕФА и ФИФА возобновился.