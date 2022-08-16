Алаев: все клубы РПЛ столкнутся с новой реальностью

«Надо отслеживать все новшества. Мы все по итогу пришли к тому, что поменялся формат соревнования. Наша задача анализировать, как клубы воспримут нагрузку Кубка России. Сейчас все клубы РПЛ столкнутся с новой реальностью. Очень важна дальнейшая ситуация с еврокубками. 16 клубов в РПЛ — оптимальный вариант.