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1 час назад

Алаев: 16 клубов в РПЛ — оптимальный вариант

Чемпионат.com

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался об изменениях в футболе страны. По его мнению, для развития российского футбола крайне важно понимать дальнейшую ситуацию с еврокубками, из которых УЕФА исключил команды РПЛ.

Алаев: все клубы РПЛ столкнутся с новой реальностью
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Надо отслеживать все новшества. Мы все по итогу пришли к тому, что поменялся формат соревнования. Наша задача анализировать, как клубы воспримут нагрузку Кубка России. Сейчас все клубы РПЛ столкнутся с новой реальностью. Очень важна дальнейшая ситуация с еврокубками. 16 клубов в РПЛ — оптимальный вариант.

У нас есть задача сохранить «Яндекс» в качестве альтернативного партнёра. Как вариант — диджидитал партнёр», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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