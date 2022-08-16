Алаев о Fan ID: «Это не наше решение, мы просто обязаны его выполнять»

Мы знаем международный опыт Италии и Турции. В Италии 7 лет шли протесты, власти пошли на уступки и болельщики вернулись на стадионы. В Турции эта история уже 3 года, но болельщики тоже возвращаются. Мне не хотелось бы, чтобы мы потратили много времени на это. Болельщики – главное, что есть в футболе.