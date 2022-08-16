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1 час назад

Алаев: интеграция крымского футбола в российский неизбежна

ТАСС

Диалог Российского футбольного союза (РФС) с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по включению крымских клубов в РФС возобновился на неофициальном уровне. Об этом во вторник заявил журналистам президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Новый президент РПЛ уверен в интеграции крымского футбола в российский
Фото: ТАССТАСС

"Крым - особая зона, на протяжении восьми лет УЕФА должен был заниматься развитием футбола [на полуострове], РФС выходил с предложениями. Сейчас наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития ни в плане инфраструктуры, ни в плане финансирования. Мы вели этот диалог и были близки к интеграции юношеского футбола, но диалог закончился. Недавно он возобновился неофициально", -

"Задача на ближайшее время - развитие футбола на полуострове, данная позиция, пусть и неофициально, коллегами из ФИФА и УЕФА услышана. Думаю, что крымский футбол в ближайшее время будет двигаться другими темпами, важно не сжигать мосты. Интеграция крымского футбола в российский неизбежна", - добавил он.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона. Крымский футбольный союз (КФС) был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой КФС.

Футбол,Александр Алаев,РФС,УЕФА,
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