Новый президент РПЛ уверен в интеграции крымского футбола в российский

"Крым - особая зона, на протяжении восьми лет УЕФА должен был заниматься развитием футбола [на полуострове], РФС выходил с предложениями. Сейчас наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития ни в плане инфраструктуры, ни в плане финансирования. Мы вели этот диалог и были близки к интеграции юношеского футбола, но диалог закончился. Недавно он возобновился неофициально", -