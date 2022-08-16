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47 минут назад

Роналду может перейти в "Боруссию" Дортмунд

Soccer News

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в дортмундскую "Боруссию", сообщает AS.

Назван возможный новый клуб Роналду
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, агент футболиста Жорже Мендеш уже начал переговоры с представителями немецкого клуба. "Боруссия" может подписать португальца для замены французскому форварду Себастьену Аллеру, который выбыл из строя на неопределенный срок из-за опухоли яичка.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне он провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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