Любительский клуб победил профессиональный на Кубке России

Любительский клуб «Амкал» одержал победу над красногорским «Зорким», выступающем во второй лиге, в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России по футболу.
Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным портала, основное время матча завершилось ничьей. Счет составил 1:1. Первый гол забил футболист «Зоркого» Сергей Поповицкий, но уже на 58-й минуте игрок «Амкала» Алексей Гасилин сравнял счет. Затем последовала серия послематчевых пенальти, в которой точнее оказались любители — 8:7.
В 1/128 финала «Амкал» снова сыграет с клубом второй лиги «Тверь». Матч пройдет 31 августа.
ФК «Амкал» создал блогер Герман Попков в 2018 году. Футболистам ранее уже приходилось выступать против профессиональных команд, но не в официальных матчах.