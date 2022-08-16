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44 минуты назад

Любительский клуб победил профессиональный на Кубке России

Елена Прошина

Любительский клуб «Амкал» одержал победу над красногорским «Зорким», выступающем во второй лиге, в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России по футболу.

Любительский клуб победил профессиональный на Кубке России
Фото: RFS.RURFS.RU

Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным портала, основное время матча завершилось ничьей. Счет составил 1:1. Первый гол забил футболист «Зоркого» Сергей Поповицкий, но уже на 58-й минуте игрок «Амкала» Алексей Гасилин сравнял счет. Затем последовала серия послематчевых пенальти, в которой точнее оказались любители — 8:7.

В 1/128 финала «Амкал» снова сыграет с клубом второй лиги «Тверь». Матч пройдет 31 августа.

ФК «Амкал» создал блогер Герман Попков в 2018 году. Футболистам ранее уже приходилось выступать против профессиональных команд, но не в официальных матчах.

Футбол,Алексей Гасилин,Фонбет,
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