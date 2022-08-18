Экс-помощник Юрана Попов стал новым главным тренером "Уфы"

Денис Попов назначен на пост главного тренера клуба Первой лиги «Уфа», сообщает официальный сайт команды из столицы Башкортостана.
Ранее 43-летний Попов работал в тренерском штабе Сергея Юрана в подмосковных «Химках», а также в «СКА-Хабаровске». Экс-форвард московского ЦСКА и сборной России также возглавлял СКА из Ростова-на-Дону.
Клуб сообщил, что в тренерский штаб Попова также войдет тренер-аналитик Виктор Тестоедов.
Ранее «Уфа» объявила, что временно исполняющий обязанности наставника команды Сергей Томаров вернется на должность руководителя детско-юношеской школы клуба.
Сообщалось, что новый главный тренер уже в четверг проведет с командой первую тренировку.
После пяти стартовых туров сезона Первой лиги уфимцы занимают десятое место в турнирной таблице. Команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения, набрав в общей сложности семь очков
Напомним, что «Уфа» финишировала на 14-й строчке в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб из Башкортостана в последнем туре чемпионата одержал победу над «Рубином» и обеспечил себе участие в стыковых матчах, в которых уступил «Оренбургу» и вылетел в Первую лигу.