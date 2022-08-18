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1 час назад

Экс-помощник Юрана в "Химках" Попов стал новым главным тренером "Уфы"

Газета.Ruиещё 14

Денис Попов назначен на пост главного тренера клуба Первой лиги «Уфа», сообщает официальный сайт команды из столицы Башкортостана.

Экс-помощник Юрана Попов стал новым главным тренером "Уфы"
Фото: fcufa.profcufa.pro

Ранее 43-летний Попов работал в тренерском штабе Сергея Юрана в подмосковных «Химках», а также в «СКА-Хабаровске». Экс-форвард московского ЦСКА и сборной России также возглавлял СКА из Ростова-на-Дону.

Клуб сообщил, что в тренерский штаб Попова также войдет тренер-аналитик Виктор Тестоедов.

Ранее «Уфа» объявила, что временно исполняющий обязанности наставника команды Сергей Томаров вернется на должность руководителя детско-юношеской школы клуба.

Сообщалось, что новый главный тренер уже в четверг проведет с командой первую тренировку.

После пяти стартовых туров сезона Первой лиги уфимцы занимают десятое место в турнирной таблице. Команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения, набрав в общей сложности семь очков

Напомним, что «Уфа» финишировала на 14-й строчке в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб из Башкортостана в последнем туре чемпионата одержал победу над «Рубином» и обеспечил себе участие в стыковых матчах, в которых уступил «Оренбургу» и вылетел в Первую лигу.

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