Экс-помощник Юрана Попов стал новым главным тренером "Уфы"

Денис Попов назначен на пост главного тренера клуба Первой лиги «Уфа», сообщает официальный сайт команды из столицы Башкортостана.

Фото: fcufa.pro fcufa.pro

Ранее 43-летний Попов работал в тренерском штабе Сергея Юрана в подмосковных «Химках», а также в «СКА-Хабаровске». Экс-форвард московского ЦСКА и сборной России также возглавлял СКА из Ростова-на-Дону.

Клуб сообщил, что в тренерский штаб Попова также войдет тренер-аналитик Виктор Тестоедов.

Ранее «Уфа» объявила, что временно исполняющий обязанности наставника команды Сергей Томаров вернется на должность руководителя детско-юношеской школы клуба.

Сообщалось, что новый главный тренер уже в четверг проведет с командой первую тренировку.

После пяти стартовых туров сезона Первой лиги уфимцы занимают десятое место в турнирной таблице. Команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения, набрав в общей сложности семь очков