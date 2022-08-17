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37 минут назад

Александр Кержаков: если поступит предложение от «Торпедо» — конечно, рассмотрю

Чемпионат.comиещё 6

Бывший тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков сообщил, что готов рассмотреть предложение «Торпедо» о назначении на пост наставника клуба, если таковое поступит.

Александр Кержаков готов возглавить «Торпедо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что касается того, будет ли мне интересно, по поводу всех предложений я говорил уже много раз. Готов рассматривать все предложения. Если поступит предложение от «Торпедо» — конечно, рассмотрю его», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что пост главного тренера «Торпедо» в ближайшее время покинет Александр Бородюк.

Напомним, контракт Александра Кержакова с нижегородским клубом истёк 1 июня. «Нижний Новгород» под руководством легендарного игрока «Зенита» в минувшем сезоне сумел избежать вылета из Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб в первом сезоне в РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тем не менее контракт с Кержаковым было решено не продлевать, а новым главным тренером «Нижнего Новгорода» был назначен Михаил Галактионов.

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