Александр Кержаков готов возглавить «Торпедо»

«Что касается того, будет ли мне интересно, по поводу всех предложений я говорил уже много раз. Готов рассматривать все предложения. Если поступит предложение от «Торпедо» — конечно, рассмотрю его», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.