"Вернулся на второй тайм с подбитым глазом" - футболисты избили друг друга в перерыве матча

«Самбрано вернулся на второй тайм с подбитым глазом. Полиции пришлось разнимать игроков, — говорится в материале. — Причиной конфликта стали упреки нападающего Бенедетто в адрес его партнеров по итогам первого тайма. «Бока» ощутимо уступала «Расингу» по игре, хотя соперник так и не смог открыть счет. Дарио Бенедетто высказал упреки нескольким игрокам — в том числе и центральному защитнику Самбрано.



Одной из фраз стала «Что за идиот, я просто не могу!». Также Бенедетто заявил: «Если мы будем просто смотреть, как соперники делают навесы в нашу штрафную, то пропустим дурацкий гол».



Футболисты с рассерженным видом ушли в раздевалку. После перерыва Самбрано вернулся с красными подтеками возле глаза, а также на носу.



Что касается Бенедетто, то на правой стороне шеи у него были замечены красные следы, которых не было в первом тайме. Что же произошло? Он подрался с Самбрано.



Полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять футболистов. Также в этом помогли их партнеры по команде. Несмотря на участие полиции, уголовное дело не будет открыто».