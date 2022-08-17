"Вернулся на второй тайм с подбитым глазом" - футболисты избили друг друга в перерыве матча

Футболисты клуба «Бока Хуниорс» — перуанский защитник Карлос Самбрано и аргентинский нападающий Дарио Бенедетто — устроили потасовку в перерыве матча с «Расингом» в рамках чемпионата Аргентины. Об этом сообщил портал Ole в статье под заголовком «Скандал: ругань и обмен ударами между Самбрано и Бенедетто».
«Самбрано вернулся на второй тайм с подбитым глазом. Полиции пришлось разнимать игроков, — говорится в материале. — Причиной конфликта стали упреки нападающего Бенедетто в адрес его партнеров по итогам первого тайма. «Бока» ощутимо уступала «Расингу» по игре, хотя соперник так и не смог открыть счет. Дарио Бенедетто высказал упреки нескольким игрокам — в том числе и центральному защитнику Самбрано.
Одной из фраз стала «Что за идиот, я просто не могу!». Также Бенедетто заявил: «Если мы будем просто смотреть, как соперники делают навесы в нашу штрафную, то пропустим дурацкий гол».
Футболисты с рассерженным видом ушли в раздевалку. После перерыва Самбрано вернулся с красными подтеками возле глаза, а также на носу.
Что касается Бенедетто, то на правой стороне шеи у него были замечены красные следы, которых не было в первом тайме. Что же произошло? Он подрался с Самбрано.
Полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять футболистов. Также в этом помогли их партнеры по команде. Несмотря на участие полиции, уголовное дело не будет открыто».
Главный тренер «Боки Хуниорс» Убо Ибарра признал, что конфликт произошел, но не стал подтверждать факт драки: «Был спор, не более того. Я понятия не имею, что произошло, я не собираюсь поговорить об этом. Травмы лица у Самбрано? Понятия не имею, было сыграно 90 минут, что-то могло произойти в игре... Я знаю, что был спор и ничего более».
Стало известно, что клуб исключил участвовавших в драке футболистов из состава на две игры.
Матч между «Расингом» и «Бокой Хуниорс» завершился со счетом 0:0.