Бородюк покинул пост главного тренера ФК "Торпедо"

"Хотел бы поблагодарить руководство "Торпедо", футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба, - сказал Бородюк. - Общими усилиями в прошлом сезоне нам с вами удалось выиграть Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и вернуть команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб "Торпедо" всегда будет занимать особое место в моем сердце: желаю ему удачи, развития и новых побед".

Бородюку 59 лет, он возглавлял "Торпедо" с марта 2021 года, под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла первенство ФНЛ и завоевала право на участие в высшем дивизионе чемпионата страны. Также специалист был главным тренером "Торпедо" с 2013 по 2014 год. Бородюк входил в тренерский штаб сборной России, он был ассистентом Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 2008 года, на котором российская команда завоевала бронзовые медали. Кроме того, он возглавлял казахстанский "Кайрат", австрийский "Хорн", сборную Казахстана и молодежную команду России.