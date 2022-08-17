​Тренер сборной Бразилии ответил Мбаппе и обидел Азербайджан

«Не знаю, что имел в виду Мбаппе. При всём уважении, у нас в отборе нет сборных Азербайджана. У нас нет команд, в матчах против которых мы могли бы передохнуть. Здесь отбор на чемпионат мира более сложный, чем в Европе», - высказался Тите для бразильского филиала ESPN.