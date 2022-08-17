Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

​Тренер сборной Бразилии ответил Мбаппе и обидел Азербайджан

Евро-футбол.Ру

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил Килиану Мбаппе. Весной французский форвард «ПСЖ» говорил, что у бразильцев и аргентинцев не так много конкурентов в зоне КОНМЕБОЛ, поэтому им проще попасть на чемпионат мира.

​Тренер сборной Бразилии ответил Мбаппе и обидел Азербайджан
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Не знаю, что имел в виду Мбаппе. При всём уважении, у нас в отборе нет сборных Азербайджана. У нас нет команд, в матчах против которых мы могли бы передохнуть. Здесь отбор на чемпионат мира более сложный, чем в Европе», - высказался Тите для бразильского филиала ESPN.

Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Титул будет защищать сборная Франции.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители