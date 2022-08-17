Акинфеев прокомментировал победу команды блогеров в Кубке России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев во время пресс конференции в пресс центре «Матч ТВ» высказался об успешном старте любительской команды «Амкал» в Фонбет Кубке России, отметив, что ограничений в занятиях спортом быть не должно.
Во вторник команда блогеров обыграла по пенальти красногорский «Зоркий» из Второй Лиги в матче первого раунда Кубка России. В среду в турнире выступит еще один медийный клуб — 2DROTS. Соперником любительской команды станет столичное «Чертаново».
— Что вам больше бы грело душу: чтобы ребята, прошедшие через систему ваших турниров, шли в медиафутбол или же всё таки в профессиональный?
— Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне греть душу. Те, кто хотят достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие. Вчера матч то был неплохой, посмотрел обзор, отметил игру вратаря — сделал ключевой сейв. Женский футбол — то же самое. Если они хотят заниматься спортом, то почему нет? Они должны придерживаться своего мнения, — сказал Акинфеев.
Пресс конференция футболиста посвящена открытию традиционного детского футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева».