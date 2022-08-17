Акинфеев прокомментировал победу команды блогеров в Кубке России

— Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне греть душу. Те, кто хотят достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие. Вчера матч то был неплохой, посмотрел обзор, отметил игру вратаря — сделал ключевой сейв. Женский футбол — то же самое. Если они хотят заниматься спортом, то почему нет? Они должны придерживаться своего мнения, — сказал Акинфеев.