Полузащитник «Рубина» хочет играть в Шотландии

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович может перейти в шотландский «Селтик», сообщает британское издание Daily Record.
Черногорский футболист станет игроком «Селтика» либо на правах аренды, либо стороны оформят полноценный трансфер, но по сниженной цене. Сообщается, что «Рубин» оценивает Хакшабановича в 6 млн фунтов стерлингов (около 7 миллионов евро).
В начале марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать новые соглашения до 30 июня с зарубежными командами из за ситуации на Украине.
В марте 23 летний футболист уходил в аренду в шведский «Юргорден» до конца сезона 2021/22. За шведский клуб полузащитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.