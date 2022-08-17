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31 минуту назад

Хавбек «Рубина» Хакшабанович может стать футболистом «Селтика» — СМИ

Матч ТВ

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович может перейти в шотландский «Селтик», сообщает британское издание Daily Record.

Полузащитник «Рубина» хочет играть в Шотландии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Черногорский футболист станет игроком «Селтика» либо на правах аренды, либо стороны оформят полноценный трансфер, но по сниженной цене. Сообщается, что «Рубин» оценивает Хакшабановича в 6 млн фунтов стерлингов (около 7 миллионов евро).

В начале марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать новые соглашения до 30 июня с зарубежными командами из за ситуации на Украине.

В марте 23 летний футболист уходил в аренду в шведский «Юргорден» до конца сезона 2021/22. За шведский клуб полузащитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.

Футбол,Сеад Хакшабанович,
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