Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Форвард продолжит сезон-2022/2023 в Израиле.

Фото: ТАСС ТАСС

Полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Беэр-Шевы, срок аренды истекает 15 июня 2023 года. По итогам прошлого сезона израильский клуб в своём национальном первенстве занял второе место.

22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.