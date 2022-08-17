Акинфеев высказался об опубликованных переговорах VAR

«Я увидел маленький кусочек. Никак по большому счету. Мне ни горячо, ни холодно. Счет на табло. Мое мнение: если ты выходишь на поле, то должен выигрывать в самом матче, тогда все эти разговоры, все эти видео уходят на второй план. Сейчас у меня не тот возраст, чтобы злиться. И делать что то еще», — заявил капитан ЦСКА.