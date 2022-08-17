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1 час назад

Акинфеев об опубликованных переговорах VAR: мне ни горячо, ни холодно

Газета.Ru

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акифнеев высказался о публикации разговоров судей с матча армейцев и петербургского «Зенита», который прошел в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Акинфеев высказался об опубликованных переговорах VAR
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦСКА проиграл со счетом 1:2, а по ходу матча был отменен гол армейцев из-за положения «вне игры».

«Я увидел маленький кусочек. Никак по большому счету. Мне ни горячо, ни холодно. Счет на табло. Мое мнение: если ты выходишь на поле, то должен выигрывать в самом матче, тогда все эти разговоры, все эти видео уходят на второй план. Сейчас у меня не тот возраст, чтобы злиться. И делать что то еще», — заявил капитан ЦСКА.

Ранее сообщалось, что опубликована запись разговора судей матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в момент с офсайдом у игрока красно-синих Хорхе Карраскаля.

На 80-й минуте красно-синие развили перспективную атаку, Хорхе Карраскаль пытался пробить, однако попал в голкипера Михаила Кержакова. Полузащитник московской команды Никита Ермаков поразил ворота соперников на добивании, однако гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда у Карраскаля.

Главным арбитром матча был Павел Кукуян, за систему VAR отвечали Евгений Турбин и Максим Гаврилин.

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