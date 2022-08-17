Тренер «Зоркого» прокомментировал свое увольнение после поражения от «Амкала»

Денис Лопатин прокомментировал свое увольнение из красногорского клуба «Зоркий» после поражение команды от блогеров из «Амкала» в Кубке России, передает ТАСС.
«Амкал» одержал победу над подмосковным «Зорким» на стадии 1/256 финала турнира, одолев соперника в серии послематчевых пенальти со счетом 8:7. Об увольнении тренера в своем Telegram-канале сообщил рэпер Иван Бреднев (известен под псевдонимом Млечный), который также является футболистом блогерской команды.
«Да, меня уволили. Это решение клуба, оно основано на том, что задача пройти дальше не была решена. Я профессиональный тренер, поэтому должен быть готов ко всему. К команде у меня претензий нет, парни молодцы. Выигрывает команда, проигрывает тренер - все по-честному», - сказал Лопатин.
Основное время поединка завершилось вничью — 1:1. На 23-й минуте Сергей Поповицкий открыл счет, выведя «Зоркий» вперед, а следом на 58-й минуте нападающий «Амкала» Алексей Гасилин отправил мяч в сетку ворот подмосковной команды. Все решила серия пенальти — команда блогеров оказалась точнее со счетом 8:7.
Ранее сообщалось, что капитан и защитник московского «Спартака» высказался о выступлении блогерской команды «Амкал» в Кубке России.