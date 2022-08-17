Тренер «Зоркого» прокомментировал свое увольнение после поражения от «Амкала»

«Да, меня уволили. Это решение клуба, оно основано на том, что задача пройти дальше не была решена. Я профессиональный тренер, поэтому должен быть готов ко всему. К команде у меня претензий нет, парни молодцы. Выигрывает команда, проигрывает тренер - все по-честному», - сказал Лопатин.