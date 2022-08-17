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1 час назад

Роналду получил предупреждение от полиции за инцидент с разбитым телефоном фаната-аутиста — СМИ

Матч ТВ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил предупреждение от полиции за разбитый телефон болельщика, сообщает The Mirror.

Роналду получил предупреждение от полиции
Фото: ReutersReuters

9 апреля после окончания встречи с «Эвертоном» (0:1) португалец ударил по руке 14 летнего фаната, в результате чего разбил его телефон. Позже выяснилось, что пострадавший имеет диагноз аутизм. Роналду в соцсетях извинился за свой поступок.

— Мы можем подтвердить, что 37 летний мужчина добровольно присутствовал и был допрошен с осторожностью в связи с обвинениями в нападении и преступном ущербе.

Дело решено в порядке условного предупреждения. Теперь оно закрыто, — цитирует источник заявление полиции Мерсисайда.Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года. В двух матчах текущего сезона 37 летний португалец не отметился результативными действиями.Источник:The Mirror

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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