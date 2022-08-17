Роналду получил предупреждение от полиции

9 апреля после окончания встречи с «Эвертоном» (0:1) португалец ударил по руке 14 летнего фаната, в результате чего разбил его телефон. Позже выяснилось, что пострадавший имеет диагноз аутизм. Роналду в соцсетях извинился за свой поступок.